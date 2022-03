UKE Hamburg behandelt krebskranke Kinder aus der Ukraine Stand: 08.03.2022 19:23 Uhr In der Nacht zu Dienstag ist ein Hilfskonvoi mit krebskranken ukrainischen Kindern am Universitäts-Klinikum Eppendorf (UKE) angekommen. Drei Hamburger Hilfsorganisationen brachten sechs Kinder aus dem südöstlichen Polen nach Hamburg.

Mehr als 30 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz. Dabei war der Tross fast 24 Stunden unterwegs. Wahrscheinlich wird es in den kommenden Tagen weitere Transporte krebskranker Kinder nach Hamburg geben. Die Behandlungskosten der jungen Patientinnen und Patienten werden laut der des Kinderkrebs-Zentrums vom Amt für Migration übernommen. Zudem hat die Fördergemeinschaft des Kinderkrebs-Zentrums 55.000 Euro zur Verfügung gestellt, um weitere Kosten, etwa Transport, Begleitung oder Unterkunft für bedürftige Patientinnen und Patienten zu übernehmen.

Kinder werden international an Kliniken vermittelt

Geflüchtete Kinder sowie ihre Familien werden zurzeit in Polen identifiziert. Ihre Krankenakten werden dann übersetzt, sodass die Kinder an Krankenhäuser in Deutschland und anderen Ländern weitervermittelt werden können. Das St. Judes Children's Research Hospital organisiert die Fortsetzung der Behandlung von krebskranken Kindern auf internationaler Ebene. Deutschlandweit kümmert sich die Fachgesellschaft GPOH mit der Charité darum.

