U-Bahn kollidiert mit umgestürzten Baum

Bei einem U-Bahn-Unfall in Hamburg-Wandsbek sind vier Menschen verletzt worden. Eine Bahn kollidierte am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr in Höhe der Straße Voßkulen zwischen den Stationen Wandsbek-Gartenstadt und Trabrennbahn mit einem umgestürzten Baum. Das Führerhaus der Bahn wurde schwer beschädigt, der verletzte Zugführer war eingeklemmt. In der Bahn befanden sich rund 200 Fahrgäste. Etwa 60 Feuerwehrleute eilten zum Unfallort. Die Einsatzkräfte holten eine Frau per Trage und Drehleiter und brachten sie mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in ein Krankenhaus. Die anderen Fahrgäste konnten die Bahn über die Schienen verlassen.

U-Bahn-Verkehr eingestellt

Wegen des Unfalls wurde der U-Bahn-Betrieb der Linie U1 zwischenzeitlich zwischen Wandsbek Markt und Farmsen und der Linie U3 zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Barmbek eingestellt. Die Hochbahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis ein. Gegen 12.45 Uhr wurde der Verkehr auf der Linie U3 wieder freigegeben, auf der Linie U1 bleibt der Verkehr noch zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen gesperrt.

