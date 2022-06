Tschentscher wirbt bei der SPD für Ausbau des Hamburger Hafens Stand: 13.06.2022 06:13 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat bei einem Empfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion am Sonntag im Rathaus die Wichtigkeit des Hafens unterstrichen und bei seiner Partei für einen Ausbau geworben.

Gleichgültigkeit gegenüber dem Hafen: Die fürchtet Tschentscher offenbar bei den Genossinnen und Genossen. Hamburgs Bürgermeister will sie aufrütteln: "Ich sage das deshalb in diesem Kreis, weil viele von Ihnen sagen: Ich finde den Hafen schön, ich gehe auch gern zum Hafengeburtstag, aber was habe ich persönlich damit zu tun?" Das sei falsch, meint Tschentscher. Hamburgs Internationalität habe einen Ort - nämlich den Hafen.

AUDIO: Tschentscher macht sich bei der SPD für den Hafen stark (1 Min) Tschentscher macht sich bei der SPD für den Hafen stark (1 Min)

Tschentscher wirbt für LNG-Standort Hamburg

Und das nicht nur in der Vergangenheit. "Wichtig ist, dass wir erkennen, dass der Hafen Zukunft ist. Wenn es jetzt darum geht, von Russlands Gas unabhängiger zu werden, dann gibt es nur eine Möglichkeit: LNG zu importieren - und zwar über den Hafen."

"Der Hafen braucht Flächen"

Deutschlands Wirtschaftsbeziehungen in die Welt liefen über Hamburg: "Der Hafen braucht Flächen, er braucht finanzielle Unterstützung. Also mein Appell: Stehen Sie zu unseren historischen Wurzeln in der Hafenwirtschaft." Das würden auch die Gewerkschaften tun, auch wenn sie gerade für eigene Interessen stritten - ein kleiner Seitenhieb Tschentschers gegen den Hafenstreik.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.06.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen