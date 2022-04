Trotz steigender Nachfrage: Immer weniger Taxis in Hamburg Stand: 06.04.2022 08:15 Uhr In Hamburg fahren immer weniger Taxis. Während der Corona-Pandemie gab es für die Fahrerinnen und Fahrer zum Teil kaum Kundschaft. Jetzt machen auch die gestiegenen Energie- und Spritpreise der Branche zu schaffen.

Knapp 2.700 Taxis sind aktuell in Hamburg unterwegs. Im März 2020 - also vor der Corona-Pandemie - waren es laut Verkehrsbehörde noch 500 mehr. Seitdem haben auch etwa 160 Taxi-Unternehmen aufgegeben, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können.

Krankenfahrten müssen mittlerweile geplant werden

Das sei ein Trend, der in Hamburg für Probleme sorgen könne, sagt der Vorstand von Hansa Taxi, Thomas Lohse: "Inzwischen - das sind jetzt auch noch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges - gehen immer mehr Taxi-Unternehmen pleite oder stehen kurz davor. Und das hat massive Auswirkungen: Auch die überlebenswichtigen Krankenfahrten müssen dann von langer Hand geplant werden."

Nachfrage nach Taxifahrten steigt an

Wenn nun zum Beispiel wieder mehr Touristinnen und Touristen sowie Geschäftsreisende in der Stadt sind, fehlen Lohses Einschätzung nach Taxis, beziehungsweise verlängert sich die Wartezeit. Die liegt derzeit beim App-Anbieter "Free Now" bei etwa vier Minuten. Laut Deutschland-Chef Alexander Mönch steigt die Nachfrage nach Fahrten deutlich an, hat aber noch nicht das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. Er sagt außerdem, viele Fahrerinnen und Fahrer seien inzwischen in andere Branchen gewechselt.

Diskussion über Tariferhöhungen in der Taxibranche

"Aktuell sind noch einige Fahrer in Kurzarbeit und Konzessionen von der Betriebspflicht befreit. Sollte die Nachfrage sprunghaft ansteigen, sind längere Wartezeiten nicht auszuschließen. Die Entwicklung der letzten Wochen war jedoch positiv und das Gewerbe stellt sich sehr gut darauf ein." Bereits seit längerer Zeit wird im Taxigewerbe über Tariferhöhungen diskutiert. Die aktuellen Preise gelten seit fünf Jahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr