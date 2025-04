Die Parlamentarischen Staatssekretärinnen und -sekretäre unterstützen die Bundesminister bei der Erfüllung politischer Aufgaben. Sie pflegen die Verbindung zum Deutschen Bundestag und Bundesrat und vertreten die jeweiligen Mitglieder der Regierung nach außen, zum Beispiel im Plenum und in Ausschüssen. Auch mit den Fraktionen des Bundestages, deren Arbeitskreisen und den politischen Parteien halten Sie Kontakt. Sie müssen Mitglieder des Deutschen Bundestages sein und gehören in der Regel derselben Bundestagsfraktion an wie ihre Bundesminister.