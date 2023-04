Tödlicher Unfall in der Hafencity: Polizei sucht Zeugen Stand: 11.04.2023 16:18 Uhr Nach dem tödlichen Unfall in der Hamburger Hafencity sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Siebenjähriger war am Sonnabend von einem Linienbus überfahren worden und gestorben. Erwiesen scheint, dass er die Straße bei Grün überquerte.

Der Junge aus Stuttgart war mit seiner Familie zu Besuch in Hamburg und in der Hafencity unterwegs. An der Kreuzung Brooktorkai / Bei St. Annen hatte er gegen 16 Uhr mit seiner 35-jährigen Mutter und seiner 61-jährigen Oma die Straße überqueren wollen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatten die drei die Fahrbahn bei grüner Ampel betreten. Der Siebenjährige war von dem Metrobus der Linie 2 überfahren und so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb. Die Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Polizei auf der Suche nach Zeugen

Ob der 61 Jahre alte Busfahrer, wie zunächst vermutet, bei Rot gefahren ist oder bei Gelb oder Grün, ist laut Polizei noch Teil der Ermittlungen. Dazu wendet sie sich jetzt an die Öffentlichkeit und bittet um die Unterstützung von Augenzeugen. Die Auswertung der Blutprobe des Fahrers steht demnach noch aus. Beamte konnten aber zunächst keine Hinweise auf mögliche Alkoholisierung oder den Einfluss anderer Drogen feststellen.

Seelsorger betreuen Familie und Augenzeugen

Ein Seelsorgerteam hatte sich nach dem Unfall um die Mutter und die Oma gekümmert. Außerdem wurden auch mehrere Augenzeugen betreut, die den Unfall ebenfalls mit angesehen hatten. Die Hafencity war am Sonnabend vor Ostern gut besucht. Der Unfallort blieb fast sechs Stunden lang gesperrt. Der Bus wurde zur Untersuchung sichergestellt.

