Tödlicher Balkonsturz von Frau in Eilbek: Polizei fasst Ex-Freund in Italien

Rund zweieinhalb Monate nach dem Sprung einer Frau von einem Balkon im vierten Stock eines Hauses im Hamburger Stadtteil Eilbek hat die Polizei deren flüchtigen ehemaligen Lebensgefährten in Italien gefasst. Der 32-Jährige wurde am Freitag in Vigevano bei Mailand festgenommen. Er soll nach Hamburg ausgeliefert werden. Der Mann wird verdächtigt, seine 36-jährige frühere Partnerin in ihrer Wohnung körperlich attackiert und derart verängstigt zu haben, dass sie mutmaßlich aus Furcht hinabsprang. Die Frau erlag kurz darauf im Krankenhaus ihren Verletzungen.

