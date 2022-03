Teureres Schulessen: Soziale Staffelung gefordert Stand: 02.03.2022 20:06 Uhr Vertreter von Eltern und Schülerschaft in Hamburg haben am Dienstag einen sozial gestaffelten Zuschuss für die Essen an weiterführenden Schulen verlangt. Zum 1. Februar hatte die Behörde bisherige Zuschüsse gestrichen.

Seit dem Wegfall der städtischen Zuschüsse sind die Preise für Mittagessen in Schulen um etwa 15 Prozent gestiegen. Deshalb setzen sich Vertreter und Vertreterinnen von Eltern- und Schülerschaft für eine soziale Staffelung je nach Einkommen der Eltern auch an den weiterführenden Schulen ein. An Grundschulen gibt es das bereits.

Es geht um elf Millionen Euro

Kinder, deren Eltern Hartz IV oder ähnliche Unterstützungen beziehen, bekommen das Essen weiter bezahlt. Laut Schulbehörde würde die Sozialstaffelung fast elf Millionen Euro pro Jahr kosten.

