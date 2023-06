Stand: 21.06.2023 18:32 Uhr Technische Universität: Teile jetzt unter Denkmalschutz

Teile der Technischen Universität Hamburg stehen jetzt unter Denkmalschutz. Behörden- und Uni-Vetreter und-Vertreterinnen informierten am Mittwoch vor Ort in Harburg bei einem Rundgang über die Details. Der Campus gilt als historisch bedeutendes Ensemble der Postmoderne. Den Denkmalschutz erhielt er im Rahmen des Projektes "Architektur in Hamburg von 1975 bis 1995". Darunter sind Mensa, Audimax und Bibliothek, sowie das Technikum und auch die Parkanlage. Die Campus-Universität, die sich mitten im Wohngebiet befindet, zeichne sich durch ihre gärtnerische und architektonische Gestaltung aus.

