Tausende bei Klima-Demo von "Fridays for Future" in Hamburg Stand: 25.03.2022 13:36 Uhr Am Freitagmittag hat in der Hamburger Innenstadt eine große Kundgebung für Klimaschutz und Frieden begonnen. Dazu hatte "Fridays for Future" (FFF) aufgerufen. Weltweit gehen beim zehnten globalen "Klimastreik" heute Menschen auf die Straße.

Tausende Menschen versammelten sich zum Start der Kundgebung in der Willy-Brandt-Straße. Sie fordern einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energien und ein Ende des rohstofffinanzierten Krieges in der Ukraine. In einem Krieg, "der maßgeblich durch unsere Importe finanziert wird", dürfe man sich auch hierzulande nicht unschuldig fühlen, sagte FFF-Aktivistin Annika Rittmann.

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Durch die Vollsperrung der Willy-Brandt-Straße kommt es bereits seit dem frühen Morgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der City. Der Demonstrationszug durch die Innenstadt führt nun unter anderem über die Lombardsbrücke zurück zur Willy-Brandt-Straße. Musikalisch unterstützt wurde die Kundgebung von der Sängerin Alli Neumann.

"Von liebgewonnenen Gewohnheiten verabschieden"

Prominenter Redner war auch der Klimawissenschaftler Mojib Latif. "Wir müssen es schaffen, von liebgewonnenen Gewohnheiten Abschied zu nehmen", sagte er. Der Klimawandel sei nur zu begrenzen, wenn der Mensch aufhöre, Wärme und Energie durch das Verbrennen fossiler Rohstoffe zu erzeugen. "Nur die erneuerbaren Energien sichern uns die Zukunft."

Laut Polizei bleibt die Willy-Brandt-Straße für den Abbau der Bühne bis etwa 22 Uhr gesperrt. Die Polizei riet: Wer in die Stadt muss, sollte am besten Bus und Bahn nutzen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltpolitik Umweltschutz