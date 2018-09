Stand: 29.09.2018 15:45 Uhr

Tausende Menschen bei Anti-Rassismus-Demo in Hamburg

In der Hamburger Innenstadt läuft zur Stunde eine Großdemonstration gegen Rassismus unter dem Motto "United against Racism". Dazu hat ein Bündnis von mehr als 450 Gruppen aufgerufen. Darin vertreten sind Initiativen wie "Sea Watch", "Laut gegen Nazis" und "Seebrücke Hamburg". Insgesamt 44 Themenwagen ziehen durch die Innenstadt - es ist eine Art bunter Karnevalsumzug, auch Lastenräder, Kinderwagen und Sambabands sind dabei. Am Hafen ist gegen 17.30 Uhr eine Abschlusskundgebung mit Konzert geplant. Während die Veranstalter von 30.000 bis 35.000 Teilnehmern sprachen, gab die Polizei am Nachmittag rund 14.000 Demonstranten an. "Unsere Erwartungen sind übertroffen worden", sagte Mario Neumann, Pressesprecher von den Organisatoren. Im Vorfeld waren bis zu 25.000 Menschen aus ganz Deutschland erwartet worden.

Die Veranstaltung startete mit einer Kundgebung am Rathausmarkt. Es herrschte gute Stimmung, wie NDR 90,3 berichtete. "Migration ist die Mutter aller Gesellschaften", hieß es auf einem Banner, "Abschiebungen abschaffen" auf einem anderen. "Wir fahren nicht nach rechts" stand auf einem der zahlreichen Mottowagen. Aus den Boxen schallte Musik - vom arabischen Pop bis deutschem Hip Hop.

Forderungen: Sichere Fluchtwege und Recht auf Asyl

Die Demonstranten fordern unter anderem, dass Hamburg zu einem sicheren Hafen für geflüchtete und gerettete Menschen erklärt wird. "Wir wollen einen bundesweiten Abschiebestopp", sagte Neumann. Gefordert werden unter anderem auch sichere Fluchtwege sowie das Recht auf Schutz, Migration und Asyl für alle Menschen. Deutschland sei ein Einwanderungsland, Migration lasse sich nicht aufhalten. Die zivile Seenotrettung im Mittelmeer dürfe nicht kriminalisiert werden.

Friedliche und fröhliche Stimmung bei Anti-Rassismus-Demo

















