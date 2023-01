Tarifkonflikt: Streik bei der Post trifft auch Hamburg Stand: 19.01.2023 18:10 Uhr Im Tarifstreit bei der Post hat die Gewerkschaft ver.di zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Sie begannen am späten Donnerstagnachmittag und sollen am Freitag den ganzen Tag dauern. In Hamburg sind davon derzeit die Verteilzentren für Briefe und Pakete betroffen.

Viele Briefkästen dürften leer bleiben. Und Tausende Päckchen und Pakete, die eigentlich über Nacht sortiert werden sollen, werden nicht in die Postautos verladen. In Hamburg werden das Briefzentrum in Altona und das Briefzentrum Süd in der Georg-Heyken-Straße bestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat die Spät- und die Nachtschichten aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen.

Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn

In Hamburg arbeiten insgesamt rund 7.000 Menschen für die Post. Bundesweit sind es laut ver.di etwa 160.000. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn. Das sei gerechtfertigt angesichts der Milliardengewinne der Post, sagte ver.di-Fachbereichsleiter Lars-Uwe Rieck.

Nächste Verhandlungsrunde Mitte Februar

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. und 9. Februar statt. Ver.di plant bis dahin weitere Aktionen. Möglicherweise könnten nach Informationen von NDR 90,3 auch die Postzustellerinnen und -zusteller in den Warnstreik treten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik