Studie: Corona erhöht den Wasserverbrauch in Hamburg Stand: 22.07.2021 15:31 Uhr Extreme Trockenheit, Hitzesommer und immer mehr Menschen in der Stadt. Es sind einige Gründe, warum der Wasserbedarf in unserer Stadt wächst. In der jüngsten Studie von Hamburg Wasser zeigt sich aber auch ein Corona-Effekt.

144 Liter – das war der durchschnittliche Tagesverbrauch pro Kopf in Hamburg im vorigen Jahr. 2015 waren es im Schnitt fünf Liter weniger. Woran liegt der Mehrverbrauch? An heißen Sommern? Daran, dass einfach mehr Menschen in Pandemie-Zeiten zuhause waren? 1.000 Menschen wurde im Juni befragt.

Corona zeigt Wirkung

"Ja, wir haben einen Corona-Effekt", erklärte Hamburg-Wasser-Geschäftsführerin Nathalie Leroy. Jeder zweite Befragte wäre mehr zuhause gewesen, duschte länger, kochte mehr und hätte sich öfter als sonst die Hände gewaschen. Gut jeder Fünfte hätte mittlerweile ein Planschbecken, einen freistehenden oder eingelassenen Pool.

AUDIO: Wasserverbrauch in Hamburg steigt durch Corona (1 Min) Wasserverbrauch in Hamburg steigt durch Corona (1 Min)

Doppelt so viele Pools in Hamburg

Bei den Pools seien es seit Corona doppelt so viele geworden. Und das mit erheblichem Wasserbedarf. Rund 4,2 Millionen Kubikmeter sollen diese verbraucht haben. Das seien sechs Prozent von dem, was im ganzen Jahr an alle Hamburger Haushalte geliefert wurde. Noch sei die Trinkwasserversorgung gesichert, erklärte Leroy, aber man müsse sorgsamer damit umgehen. Dem stimmten in der Studie über 75 Prozent zu.

Corona und Homeoffice verschieben tägliche Wassernutzung

Zudem verschiebt sich die Nutzung des Wassers in den Hamburger Haushalten zeitlich nach hinten. In von Hamburg Wasser bereitgestellten Daten zeigt sich, dass der Spitzenverbrauch im Schnitt ca. eine Stunde später stattfindet. Dies könnte auch an dem zunehmenden Alltag aus dem Homeoffice liegen, in dem Menschen später aufstehen können, da sie sich den Arbeitsweg sparen. Zum Vergleich zeigt die Grafik die Nutzungskurve von einem Mittwoch im März und einem Mittwoch im April vergangenen Jahres. Der erste Lockdown in Deutschland startete am 16. März 2020.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.07.2021 | 13:00 Uhr