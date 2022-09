Steigende Lebensmittel- und Energiepreise in Hamburg Stand: 22.09.2022 06:28 Uhr Nach aktuellen Zahlen des Statistikamtes Nord ist der Preisanstieg für Energie auch in Hamburg am höchsten. Lebensmittelpreise sind ebenfalls stark gestiegen.

Die Preise für Strom, Gas und Brennstoffe sind im August im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent gestiegen. Auch Lebensmittel werden spürbar teurer: Aktuell beträgt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 14 Prozent.

Die Darstellung zeigt, dass die Preise vor einem Jahr weitgehend denen des Jahres 2015 entsprachen, während seit August 2021 die Preise deutlich stiegen. Das führt zu wachsender Verunsicherung: Immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger versuchen deshalb auch in der Freizeit, Geld zu sparen. Hotels, Restaurants, Clubs und Theater in der Stadt stellen sich auf schwierige Zeiten ein: Noch sei die Lage gut, heißt es vom Hotel- und Gaststättenverband in Hamburg. Das Sommergeschäft sei bombastisch gewesen und jetzt gebe es viele Messen in der Stadt.

Hotels und Bars rechnen mit hartem Winter

Aber ab Oktober werde sich die Lage zuspitzen. Damit rechnet auch der Aufsichtsrats-Chef von Block House, Stephan von Bülow: "Wir kommen aus einer schweren Zeit, aus der Corona-Krise, wo wir kaum Gewinne erwirtschaften konnten, im Gegenteil von unseren Rücklagen leben mussten, haben jetzt explodierende Personalkosten, steigende Lebensmittelpreise, steigende Energiekosten. Also für uns Gastronomen wird es ein sehr, sehr harter Winter werden".

Immer weniger Menschen buchen Hotels und Restaurants im voraus. Auch viele Theater berichten, wenn Tickets gekauft werden, dann kurzfristig. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) will sich gegen den Trend stemmen: Die Kampagne: "Gönn dir Kultur" soll deutschlandweit Werbung für einen Theaterbesuch in Hamburg machen. Das Schauspielhaus will seine Ticketpreise trotz steigender Kosten nicht erhöhen - und mit 14 Premieren möglichst viele Zuschauer begeistern.

