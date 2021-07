St. Pauli: Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Fans Stand: 10.07.2021 09:26 Uhr Bei Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Hamburg-St. Pauli sind mehrere Menschen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Zwischen etwa hundert Anhängern der Zweitligisten und Stadtrivalen FC St. Pauli und dem Hamburger SV sei es am Freitagabend vor dem Millerntor-Stadion zu einer Schlägerei gekommen, teilte die Polizei mit. Offenbar hatten sich die Gruppen zu der Prügelei verabredet, wie die Polizei vermutet. Gegen 20.30 Uhr wurden die Beamtinnen und Beamten alarmiert. Sie rückten mit zwei Hundertschaften an.

Mindestens 60 Menschen in Gewahrsam

Die Polizei nahm mindestens 60 Personen in Gewahrsam und ermittelt nun in zahlreichen Fällen wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Über die genaue Zahl der an der Massenschlägerei Beteiligten und die Hintergründe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

