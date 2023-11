Sperrung des Citytunnels sorgt für Ärger im S-Bahnverkehr Stand: 09.11.2023 07:19 Uhr Die Sperrung des S-Bahn-Citytunnels am Jungfernstieg sorgt seit Montag für massive Probleme. Die Züge auf der Entlastungsstrecke über Dammtor sind zeitweise völlig überfüllt. Wegen des gesperrten Tunnels hat die S-Bahn zudem die üblichen Verstärkerlinien eingestellt.

Gedränge, Geschubse, Gereiztheit: Was sich momentan zur Rushhour in etlichen S-Bahnen abspielt, ist abschreckend. Alle Züge müssen über die Dammtorstrecke. Zwischen Altona und Hauptbahnhof sind sie teilweise so voll, dass Fahrgäste auf den Bahnsteigen nicht mehr in die Züge hineinpassen und auf den nächsten überfüllten Zug warten müssen.

Kritik am Zeitpunkt der Sperrung

Der Bahn-Kritiker Michael Jung von der Initiative "Prellbock Altona" meint: "Die Sperrung der City-S-Bahn gerade im Winter, wenn mehr Leute nicht ihr Fahrrad, sondern den öffentlichen Nahverkehr nutzen, ist eine reine Katastrophe. Wir müssen die Bahn fragen, was sie sich bei diesem Manöver gedacht hat."

Zusätzlicher Ärger durch Unbefugte im Gleisbett

Die S-Bahn Hamburg antwortet: In den Sommerferien sei die Gleissanierung im Citytunnel nicht fertig geworden, deshalb habe man die Sperrung jetzt bis 3. Dezember angesetzt. Zudem seien am Dienstag morgens und abends Unbefugte im Gleisbett gewesen, deshalb sei der S-Bahnverkehr dann zusammengebrochen.

Hamburgs Verkehrsbehörde bedauert den Ärger. Die Gleisarbeiten duldeten leider keinen Aufschub. Erfahrungsgemäß suchten sich die Fahrgäste nach ein paar Tagen Ausweichstrecken. Wenn sie nicht aufs Auto umsteigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr