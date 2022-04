Spendenaktion: Tonnenweise Lebensmittel für Hamburger Tafel

Stand: 21.04.2022 19:43 Uhr

In einer gemeinsamen Aktion haben NDR 90,3, das Hamburg Journal und die Hamburger Tafel am Donnerstag zum Spenden von Lebensmitteln aufgerufen - und die Menschen kamen in Scharen.