Spatenstich für 200 Wohnungen in Hamburg-Horn

Im Hamburger Stadtteil Horn entsteht eine neues Wohnquartier an der Sievekingsallee. Das Genossenschaftsprojekt des "Wohnungsvereins Hamburg von 1902" gilt als Musterbeispiel für den Ersatz alter Nachkriegswohnungen durch günstige Miet-Neubauten.

200 neue Wohnungen entstehen

Schwere gelbe Bagger haben 160 Kleinwohnungen abgerissen, nun heben sie die Baugrube für 200 Neubauwohnungen aus. Lars Scholz schaut den Baumaschinen ohne Wehmut zu, obwohl er lange im Altbau gewohnt hat: "Dann wurde ein Bescheid gegeben, dass das Objekt abgerissen wird, was mir erst wehtat. Aber die Zimmer waren klein, genau wie die WCs. Man sitzt auf der Toilette und hat gleich das Waschbecken vor sich. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß." Während der Bauzeit kommt er in einer Ersatzwohnung unter. Dann will Scholz in den Neubau einziehen. Der hat große Zimmer, Aufzüge und ist barrierefrei.

Der Wohnungsverein Hamburg von 1902 baut 200 Wohnungen in Horn. Vorstand Holger Fehrmann spricht vom bislang "größten Projekt" des genossenschaftlichen Wohnungsunternehmens.







"Das größte Projekt in unserer Geschichte"

Der "Wohnungsverein Hamburg von 1902" habe viel gewagt, sagte Vorstand Holger Fehrmann NDR 90,3: "Dieses Projekt ist das größte in unserer Geschichte. Wir investieren hier 45 Millionen Euro für 200 Wohnungen. Und die Chancen, hier eine Wohnung zu bekommen, sind sehr gut." Und das trotz der Warteliste der Genossenschaft. Drei Viertel sind Sozialwohnungen für 6,70 Euro Miete pro Quadratmeter.

