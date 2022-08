Sommerinterview: Tschentscher weist Cum-Ex-Vorwürfe zurück Stand: 12.08.2022 15:02 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) weist die jüngsten Vorwürfe gegen ihn im Zusammenhang mit der Cum-Ex-Affäre zurück. Anlass ist die Aussage des früheren Finanzsenators Wolfgang Peiner (CDU) im Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft am Donnerstag. Peiner hatte Tschentschers Verhalten 2016 als "Beginn einer Einflussnahme" bezeichnet.

Tschentscher nannte die Vorwürfe des Ex-Senators am Freitag im Sommerinterview mit NDR 90,3 und dem Hamburg Journal falsch. "Alle Zeugen haben bestätigt, dass es keine politische Einflussnahme gegeben hat. Und deswegen sollte man das auch irgendwann mal zur Kenntnis nehmen." Dass er 2016 ein Schreiben der Warburg Bank an seine Mitarbeiter weitergereicht habe, beruhe auf einer Empfehlung der Steuerverwaltung, sagte Tschentscher.

AUDIO: Sommerinterview: Tschentscher äußert sich zur Cum-Ex-Affäre (1 Min) Sommerinterview: Tschentscher äußert sich zur Cum-Ex-Affäre (1 Min)

Tschentscher zu Bargeld-Fund: "Kenne keine Einzelheiten"

Zum Bargeld-Fund beim früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs erklärte der Bürgermeister, auch er sei interessiert daran zu wissen, woher das Geld kommt. "Aber es ist natürlich eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung, über die ich keine Einzelheiten kenne. Und deswegen ist das jetzt eine Frage an Johannes Kahrs und die Staatsanwaltschaft, diese Frage jetzt zu klären."

Schröder in SPD laut Tschentscher isoliert

Kritik äußerte Tschentscher am Russland-Kurs von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD), der aktuell den Bundestag wegen des Entzugs seiner Privilegien verklagt. Schröder sei in der SPD isoliert. Die Partei stehe hinter dem Kurs der klaren Kante gegenüber Russland, so Tschentscher.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 12.08.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD