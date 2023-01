Schwierige Lage am Hamburger Hauptbahnhof: Lösungen gesucht Stand: 13.01.2023 08:00 Uhr Drogen, Dreck, Elend: Der Hamburger Hauptbahnhof wird immer mehr zum Politikum. Während einige ein hartes Durchgreifen der Sicherheitskräfte fordern, setzen andere auf nachhaltige Lösungen für die sozialen Missstände. In einem Punkt sind sich aber alle einig: So wie jetzt kann und soll es nicht bleiben.

Ein bisschen was tut sich schon: Der Vorplatz der Drogenhilfeeinrichtung "Drob Inn" wird neu gestaltet. Mit Regenschutz und Bänken und vor allem mit Beleuchtung. Zwei Straßensozialarbeiter sollen verstärkt am Hauptbahnhof eingesetzt werden und im Gespräch sei auch ein eigener Bahnhofs-Kümmerer der Stadtreinigung, sagte der Bezirksamtsleiter Mitte, Ralf Neubauer, dem NDR.

Mehr Straftaten registriert

Zuletzt hatte die Polizei am Hauptbahnhof deutlich mehr Straftaten registriert. Außerdem waren mehr Menschen aus der Obdachlosen- oder Drogenszene dort gezählt worden. Die CDU fordert mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung und will eine Waffenverbotszone rund um den Bahnhof einrichten. Über den Antrag stimmt die Bürgerschaft in der kommenden Woche ab.

Polizei: Präsenz soll ausgebaut werden

Laut Polizei ist man dort schon verstärkt vor Ort und die Präsenz solle auch noch weiter ausgebaut werden. Und weil die Beamten und Beamtinnen dann auf mehr Delikte stießen, würden dann auch die Kriminalitätszahlen steigen.

Die Linke fürchtet: Wenn die Menschen am Hauptbahnhof nur vertrieben würden, verlagere sich die Szene in Wohnviertel. Sie fordert mehr und nachhaltige Hilfsangebote.

Mehr zum "Brennpunkt Hauptbahnhof" berichtet heute Abend das NDR Hamburg Journal ab 19.30 Uhr - dort gibt es auch ein ausführliches Interview mit Bezirk-Mitte Chef Ralf Neubauer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2023 | 08:00 Uhr