Stand: 28.06.2024 15:53 Uhr Schüsse vor Hotel im April 2022: Polizei sucht nach viertem Täter

Nach Schüssen nahe dem Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg im April 2022 suchen Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich mit einem Foto nach einem vierten Beteiligten. Er sei er dringend verdächtig, einen relevanten Beitrag im Rahmen der Tat geleistet zu haben. Bei der Tat waren mehrere Männer in der Hamburger Innenstadt in Streit geraten. Ein 35-Jähriger wurde dabei unter anderem durch Schüsse verletzt. Der mutmaßliche Schütze war im vergangenen Jahr verhaftet worden. Zwei weitere Tatverdächtige waren vorläufig festgenommen worden.

