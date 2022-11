S-Bahnen halten weiterhin nicht stadteinwärts an den Elbbrücken Stand: 24.11.2022 10:00 Uhr Nach dem Lkw-Brand an der S-Bahnstation Elbbrücken werden die Reparaturarbeiten noch monatelang andauern. Damit können Fahrgäste, die Richtung Hauptbahnhof unterwegs sind, an den Elbbrücken weiterhin nicht aussteigen.

Anfang August hatte der brennende Lkw die Bahnbrücke schwer beschädigt, für Pendlerinnen und Pendler aus dem Hamburger Süden herrschte wochenlang Ausnahmezustand. Erst seit Mitte September fahren die Züge der S3 und S31 wieder im 5-Minuten-Takt über die Elbe, nach einer provisorischen Reparatur.

Ausstieg an den Elbbrücken nur über Umweg

Aber am Bahnhof Elbbrücken können nur Reisende aussteigen, die in Richtung Süden unterwegs sind. Denn auch der Bahnsteig Richtung Hauptbahnhof wurde bei dem Feuer stark beschädigt. Fahrgäste, die in Richtung Innenstadt wollen, müssen daher bis zur Haltestelle Hammerbrook und dann eine Station zurückfahren, wenn sie an den Elbbrücken aussteigen wollen.

Abschließende Bauarbeiten sind erst 2023 möglich

Laut einer Bahn-Sprecherin wird es auch noch bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres dauern, bis der Bahnsteig saniert ist. Auch die abschließenden Arbeiten an der Brücke selbst sind erst im kommenden Jahr möglich. Sie sollen laut Deutscher Bahn aber überwiegend nachts stattfinden, um den S-Bahn-Verkehr nicht zu stören.

