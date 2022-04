Russische Mega-Jacht "Solandge" darf Hamburger Hafen verlassen Stand: 04.04.2022 14:33 Uhr Mehr als fünf Monate liegt die Mega-Jacht "Solandge" im Hamburg Hafen. Nach Informationen von NDR 90,3 darf sie ihn nun wieder verlassen. Es gibt wohl keine Verbindung zu einem russischen Oligarchen.

Seit dem vergangenen Oktober liegt die 80-Meter-Jacht bei der Werft Blohm + Voss zur Überholung. Erst am vergangenen Freitag machte das Schiff eine kurze Probefahrt im Hamburger Hafen, legte dann aber wieder bei Blohm + Voss an. Wahrscheinlich noch im Laufe der Woche wird das Schiff Hamburg nun aber verlassen.

Offenbar keine Verbindung zu russischem Oligarchen

"Die deutschen Behörden sind allen bekannten Hinweisen intensiv nachgegangen, auch unter Beteiligung internationaler Partner", so ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. An der Untersuchung beteiligt war unter anderem das Bundeskriminalamt. Danach gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass jemand an dem Schiff beteiligt ist, der auf der EU-Sanktionsliste steht.

Bislang war die Rede davon, dass ein Milliardär aus dem Umfeld von Kreml-Chef Wladimir Putin Eigner der Jacht sein könnte. Bei Blohm + Voss liegt mindestens eine weitere Jacht, bei der es Hinweise auf einen russischen Oligarchen als Eigentümer gibt.

