French Open: Zverev zittert sich ins Achtelfinale Stand: 01.06.2024 19:36 Uhr Turnier-Mitfavorit Alexander Zverev ist bei den French Open in Paris mit viel Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Der Hamburger bezwang am Sonnabend den Niederländer Tallon Griekspoor in fünf Sätzen

Mit 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:3) setzte sich Zverev gegen den Weltranglisten-25 durch und gewann damit das vierte von fünf Duellen mit Griekspoor - allerdings erstmals auf Sand. In der Runde der letzten 16 trifft der Olympiasieger entweder auf den Dänen Holger Rune oder den Slowaken Jozef Kovalik.

Weitere Informationen Prozess gegen Zverev: Heftige gegenseitige Beschuldigungen Am ersten Prozesstag bezeichnete Zverevs Verteidiger die Anschuldigungen als frei erfunden. Der Anwalt der Ex-Freundin sprach von Drohungen. mehr

Zverev berappelt sich nach schwachem Start

Der Weltranglistenvierte begann schwach, gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab und fand auch danach nicht zu seiner Form. Griekspoor reichte eine solide Leistung, um den ersten Durchgang für sich zu entscheiden - für Zverev war es im dritten Match des Turniers der erste Satzverlust.

Besser, vor allem nervenstärker, agierte der 27-Jährige dann im zweiten Satz. Das entscheidende Break sicherte sich Zverev im letzten Spiel, als er seinem Gegner den Aufschlag zu Null abnahm und 6:4 gewann.

Match-Tie-Break muss entscheiden

Nun schien der Deutsche das Match im Griff zu haben, holte sich gleich im ersten Spiel des dritten Satzes das Break und profitierte in der Folge auch von immer mehr Fehlern Griekspoors. Souverän ging auch der dritte Durchgang an Zverev.

Doch statt den Sack nun zuzumachen, baute der Hamburger seinen Gegner wieder auf. Zverev hatte Aufschlagprobleme, agierte immer fahriger. Außenseiter Griekspoor witterte seine Chance und wurde mutiger. Zudem haderte Zverev immer häufiger mit Schiedsrichterentscheidungen.

So ging es in den fünften Satz, in dem Griekspoor nach zwei Breaks schon mit 4:1 vorne lag. Doch Zverev kämpfte sich zurück und erzwang den Match-Tie-Break. Dort behielt der Hamburger dann die Nerven und setzte sich mit 10:3 durch.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.06.2024 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis