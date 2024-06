Harburg: Neuer Sportpark Außenmühle eröffnet

Stand: 01.06.2024 15:11 Uhr

So eine Sportanlage ist in Hamburg bislang einzigartig: In Harburg ist am Sonnabend der neue Sportpark Außenmühle feierlich eröffnet worden. Das Besondere: Jeder kann dort bis in den Abend Sport machen.