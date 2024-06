Tausende Besucher beim Science City Day in Bahrenfeld Stand: 01.06.2024 18:54 Uhr Die Science City Bahrenfeld ist eines der großen Zukunftsprojekte der Stadt. Rund um das DESY-Forschungsgelände entsteht ein ganz neues Wissenschafts- und Wohnquartier. Zum ersten Mal war die Science City Bahrenfeld am Sonnabend für Besucherinnen und Besucher geöffnet - und das Interesse war groß.

Die Hamburgerinnen und Hamburger konnten am Science City Day einen Blick in die Zukunft werfen und Wissenschaft hautnah erleben. Bis zum Abend kamen rund 12.000 Menschen, vor allem Familien, um die Welt der Wissenschaft zu entdecken. Zwölf Forschungseinrichtungen und Institutionen luden ein, Labore und Experimentierhallen zu besichtigen, den Forscherinnen und Forschern über die Schulter zu gucken und mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ins Gespräch zu kommen.

Fegebank: Bedeutung von Wissenschaft und Forschung zeigen

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) sagte: "Wir machen das Ganze natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern es geht darum zu zeigen, welche Bedeutung, welche Strahlkraft, aber vor allem welche Zukunftskraft Wissenschaft und Forschung in Hamburg hat." Die Science City Bahrenfeld sei eines der wichtigsten Zukunftsprojekte der Stadt - auch mit Blick auf die Stadtentwicklung, sagte Fegebank. Gleich neben dem Forschungscampus, am Albert-Einstein-Ring, zeigten Initiativen und Vereine, wie sich der Stadtteil entlang des Volksparks in der Zukunft verändern wird.

Auch 2.500 Wohnungen geplant

In der Science City haben sich um das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) Bereiche der Universität Hamburg, die Max-Planck-Gesellschaft und andere Forschungsinstitutionen angesiedelt. Ziel ist es, den hochmodernen und international vernetzten Wissenschaftscampus auszubauen. Mit 2.500 neuen Wohnungen und Erholungsräumen soll dort nach den Plänen der Stadt bis 2040 zudem ein attraktives Umfeld für Studierende, Wissenschaftler und Kreative geschaffen werden.

