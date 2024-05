"Fridays for Future": Verregneter "Klimastreik" in Hamburg Stand: 31.05.2024 16:04 Uhr Die Klimaschutzorganisation "Fridays for Future" (FFF) hat für heute in ganz Deutschland zu einem "Klimastreik zur EU-Wahl" aufgerufen. In Hamburg kamen bei strömendem Regen weniger Menschen als erwartet zu einer Kundgebung.

Die Organisierenden hatten mit 15.000 Teilnehmenden gerechnet, nach Angaben der Polizei kamen mehr als 1.000 Menschen zu der Demonstration. "Die Leute, die da sind, sind auf jeden Fall sehr commited", sagte eine Sprecherin von "Fridays for Future".

In mehr als 90 Städten in Deutschland und in zwölf EU-Staaten finden nach Angaben der Organisatoren Proteste statt - in Norddeutschland neben Hamburg unter anderem auch in Niedersachen und Schleswig-Holstein. Aus Sicht von FFF handelt es sich bei der Europawahl am 9. Juni um eine "Wahl für unser aller Zukunft". Neben dem Klima gehe es dabei auch um die Demokratie und die Gerechtigkeit. Die Klimabewegung will mit der Demonstration vor allem junge Menschen mobilisieren, um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. Denn zu den Erstwählerinnen und Erstwählern gehören erstmals bei einer Europawahl auch Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren.

Demonstrationsroute in Hamburg: Start auf St. Pauli

Der Aufzug in Hamburg startete an der Kreuzung Glacischaussee/Feldstraße/Holstenglacis und führt dann über den Sievekingsplatz - Johannes-Brahms-Platz - Gorch-Fock-Wall - Stephansplatz - Dammtorstraße - Valentinskamp - Dragonerstall - Johannes-Brahms-Platz - Holstenwall - Millerntordamm - Millerntorplatz - Glacischaussee wieder zum Startpunkt. Wegen der Demo sind zahlreiche Straßen entlang der Route gesperrt.

Schlusskundgebung am späten Nachmittag

Gegen 17 Uhr soll im Kreuzungsbereich Glasischausssee/Feldstraße/Holstenglacis die Schlusskundgebung stattfinden. Am vorangegangenen Klima-Aktionstag am 15. September 2023 hatten nach Schätzungen der Polizei in Hamburg etwa 15.000 Menschen teilgenommen.

Lina sagt Auftritt ab

Die für diesen Freitag angekündigte Sängerin Lina sagte ihren Auftritt bei der Demonstration kurzfristig ab. "Ich möchte damit meinen Protest zum Ausdruck bringen, dass sich Fridays For Future Hamburg nicht ausreichend von Antisemitismus distanziert und keine Vorkehrungen trifft, dass antisemitische Inhalte regelmäßig und in großem Umfang auf den von ihnen organisierten Demonstrationen zur Schau gestellt werden", teilte die Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl auf ihrem Instagram-Account mit. Insbesondere Greta Thunberg und ihr Umfeld verbreiteten seit Monaten antisemitische Klischees und Hass gegen Israelis auf der ganzen Welt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Umweltpolitik Umweltschutz