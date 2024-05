Neue Haspa-Zentrale im Hamburger Deutschlandhaus eröffnet Stand: 31.05.2024 15:47 Uhr Alles neu bei der Hamburger Sparkasse: Die Haspa-Zentrale im Deutschlandhaus am Gänsemarkt ist jetzt eröffnet - und der Umzug mit rund 1.700 Mitarbeitenden damit komplett.

Die Standorte am Adolphsplatz, Wikingerweg und an der Börsenbrücke wurden zusammengelegt, die Mitarbeitenden sitzen jetzt auf rund 30.000 Quadratmetern Bürofläche in der Hamburger Innenstadt unter einem Dach.

Neue Haspa-Büros sollen attraktiver sein als Homeoffice

Eine moderne technische Ausstattung, neue Arbeitsraum-Konzepte und ein unschlagbar zentraler Standort - das habe den Ausschlag gegeben, das Deutschlandhaus anzumieten, sagte Haspa-Vorstandssprecher Harald Vogelsang am Freitag. Viele Mitarbeitende würden nun aus dem Homeoffice zurückkehren und Fachkräfte seien leichter zu haben, weil der Arbeitsplatz im neuen Haus attraktiv sei, sagte Vogelsang. Auch wenn eine Zentrale in Hamburgs Speckgürtel wahrscheinlich günstiger gewesen wäre – langfristig lohne sich die Investition, ist sich der Vorstand sicher.

Größte Sparkassen-Filiale Deutschlands im Erdgeschoss

Im Erdgeschoss hat die größte Sparkassen-Filiale Deutschlands eröffnet. Das spektakuläre, lichtdurchflutete Atrium des von Architekt Hadi Teherani entworfenen Deutschlandhauses mit Palmen ist halböffentlich, kann also besichtigt werden. In einem Oval winden sich die Büros neun Stockwerke hoch gen Himmel. Etwa 480 Millionen Euro hatte die ABG Real Estate in den zehnstöckigen Neubau investiert.

Künftig soll es dort immer wieder auch Veranstaltungen geben. Los geht es im Juni mit Lunch-Konzerten in Kooperation mit der Laeiszhalle.

