Stand: 14.05.2024 17:00 Uhr Ruderer sauer über Termin-Kollision von Sportveranstaltungen

Hamburgs Ruderer und Ruderinnen sind wegen einer Termin-Kollision am 2. Juni sauer auf die Stad. An dem Tag treffen sich die besten deutschen Nachwuchsruderer und -ruderinnen zur Regatta in Allermöhe. Am gleichen Tag findet jedoch die Triathlonveranstaltung Ironman Hamburg statt, für die viele Straßen gesperrt werden - auch die Straßen rund um das Regatta-Gelände. Somit wird es für Besucherinnen und Besucher der Regatta schwierig, das Gelände zu erreichen. In Gesprächen mit den Behörden soll nun eine Lösung gefunden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.05.2024 | 17:00 Uhr