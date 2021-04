Reinigungskräfte fordern städtischen Mindestlohn und mehr

Stand: 22.04.2021 07:35 Uhr

Im Tarifstreit bei der Hamburger Reinigungsfirma TEREG wendet sich die Gewerkschaft ver.di nun an die Bürgerschaft. Am Donnerstag wird ein Brief mit den Forderungen an den Verkehrsausschuss übergeben.