Stand: 03.02.2020 15:24 Uhr Rechnungshof kritisiert Umgang mit Steuergeld

Der Hamburger Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht wieder zahlreiche Einzelfälle aufgedeckt, in denen die Verwaltung nicht sparsam und sorgfältig mit dem Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger umgegangen ist. Dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 erteilten die Prüferinnen und Prüfer nur einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Strukturelle Probleme moniert

Nach wie vor leide das Hamburger Rechnungswesen an strukturellen Problemen, sagte Stefan Schulz, der Präsident des Rechnungshofes, am Montag in Hamburg. Der Geld- und Buchungskreislauf sei nicht geschlossen, das Rechnungswesen dezentral organisiert und es müssten verschiedene Systeme parallel fortgeführt werden. Daraus entstünden Abstimmungsprobleme und eine hohe Komplexität. "Hamburg muss seine Anstrengungen fortsetzen, ein durchgängig ordnungsgemäßes Rechnungssystem zu schaffen", sagte Schulz.

Beteiligung an Reiseunternehmen kritisiert

Der unabhängige Rechnungshof nennt in seinem Jahresbericht eine Vielzahl von Beispielen, bei denen seine Prüfungen zu Beanstandungen führten. Zu einem Konflikt mit der Wirtschaftsbehörde führte die Beteiligung Hamburgs an einem Reiseunternehmen, das als Tochterfirma der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) Urlaubsreisen anbietet. "Nach der Landeshaushaltsordnung soll sich Hamburg nur an einem Unternehmen mit privater Rechtsform beteiligen, wenn hierfür ein wichtiges staatliches Interesse vorliegt", sagte Schulz. Der Rechnungshof fordert, die Beteiligung der Reisering Hamburg GmbH zu verkaufen. Das Wirtschaftsressort im Senat sieht das aber anders. Das führte zu einer grundsätzlichen Feststellung von Rechnungshof-Direktor Philipp Häfner: "Die Behörden müssen in aller Regel mitwirken, um Probleme abzustellen. Und da fehlt es manchmal an dem Engagement, das wir uns wünschen würden."

Abfallentsorgungsanlagen unzureichend überwacht

Eine andere Beanstandung des Rechnungshofes betrifft die unzureichende Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen durch die Umweltbehörde. Sie habe nur 20 Prozent der Pflichtüberwachung geleistet. Von 38 als besonders umweltrelevant eingestuften Anlagen seien 14 noch nie überwacht worden. Die Behörde habe bereits 2014 nach einer Prüfung des Rechnungshofes Abhilfe zugesagt. Die fehlende Überwachung erhöhe potenziell die Umweltgefahren der Anlagen.

Hamburger Verwaltung "schon in Ordnung"

Aus den verschiedenen Beanstandungen und der grundsätzlichen Kritik am Hamburger Rechnungswesen wollte Schulz aber kein negatives Gesamturteil ableiten. Pauschal lasse sich sagen, dass die Hamburger Verwaltung schon in Ordnung sei. Zu einer zusammenfassenden Zeugnisnote mochte er sich nicht hinreißen lassen. Das sei nicht seriös, so Schulz.

Der Hamburger Rechnungshof Der Rechnungshof überprüft, ob die Freie und Hansestadt Hamburg ihren Haushalt ordnungsgemäß und sparsam geführt hat. Er prüft auch die landesunmittelbaren Anstalten, etwa die Stadtreinigung oder Stadtentwässerung sowie die Hochschulen. Der Rechnungshof ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, so dass er sich auch offene Kritik am Senat erlauben kann. Mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Rechnungshof beschäftigt, vor allem Juristen, Verwaltungswirte, Finanzwirte, Ingenieure, Kaufleute, Volkswirte und Betriebswirte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.02.2020 | 15:00 Uhr