Radfahrerin stirbt bei Abbiege-Unfall mit Lkw

Radfahrerin bei Unfall mit Lkw tödlich verletzt

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.04.2020 10:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt

In Hamburg ist am Morgen eine Radfahrerin bei einem Abbiege-Unfall ums Leben gekommen. Sie wurde an der Bebelallee in Winterhude von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt.