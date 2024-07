Stand: 21.07.2024 18:15 Uhr Radfahrer bei Unfall in Bramfeld lebensgefährlich verletzt

In Bramfeld ist am Sonntag ein Radfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Sein Rad hatte sich laut Polizei offenbar mit dem eines anderen Radfahrers verhakt. Beide waren auf der Fabriciusstraße gerade in die gleiche Richtung unterwegs. Der lebensgefährlich verletzte 70-Jährige hatte einen Helm auf als der Unfall passierte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.07.2024 | 18:00 Uhr