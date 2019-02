Stand: 26.02.2019 13:33 Uhr

Prozess um Schüsse in Dulsberg: Freispruch

Es war eine Schießerei wie im Wilden Westen - und das mitten im Hamburger Stadtteil Dulsberg an einem Nachmittag vor knapp einem Jahr. Obwohl es sogar zwei Verletzte gab, sprach das Landgericht den angeklagten Schützen am Dienstag frei. Der 35-Jährige handelte nach Ansicht des Gerichts aus Notwehr.

Zwei Männer verletzt

Am 13. März 2018 schossen zwei Männer vor der Eckkneipe "Tondern" in Dulsberg aufeinander. Als der eine am Boden lag, zielte der andere noch weiter auf ihn. Und dann wurde auch noch ein unbeteiligter Passant am Fuß getroffen. "Dass Leute mitten in Hamburg mit Schusswaffen rumrennen, ist unfassbar und nicht hinnehmbar", sagte die Vorsitzende Richterin. Dennoch sprach sie den angeklagten Schützen vom Vorwurf der versuchten Tötung frei. Er habe sich nur verteidigt.

Der Angeklagte sei an jenem Nachmittag mit einem anderen Mann im "Tondern" in Streit geraten. Hintergrund soll ein Streit um Schulden im Drogenmilieu gewesen sein. Daraufhin habe der andere, ein 36-Jähriger, zuerst eine Waffe gezogen. Der Angeklagte rief noch in die Kneipe, alle sollten sich auf den Boden werfen, dann ging die Schießerei los und wurde auf der Straße vor der Kneipe fortgesetzt.

Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft für den Angeklagten gefordert, und zwar wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt.

Weiteres Verfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes

Mit diesem Freispruch ist die Sache für den Angeklagten aber noch nicht vorbei. Er wird nun vor dem Amtsgericht wegen unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Und angesichts seiner Vorstrafen, so die Richterin, kommt er wohl doch noch ins Gefängnis.

