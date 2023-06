Stand: 09.06.2023 15:09 Uhr Prozess gegen zwei mutmaßliche IS-Unterstützer gestartet

Sie sollen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) von Deutschland aus unterstützt haben: Deshalb müssen sich seit Freitag ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg verantworten. Laut der Bundesanwaltschaft wollte der Ältere eine IS-Zelle in Deutschland gründen - und der Jüngere wollte ihn mit einem Anschlag unterstützen. Beide Angeklagten haben angekündigt, am Montag auszusagen.

