Prozess: Hamburger Rapper soll Freundin verprügelt haben Stand: 09.12.2021 15:41 Uhr Erneut steht ein Hamburger Rapper vor Gericht, weil er eine Frau misshandelt haben soll. Der 50-jährige Musiker mit dem Künstlernamen D-Flame soll seine frühere Freundin mehrfach verprügelt und verletzt haben.

Normalerweise liebt der Rapper Auftritte in der Öffentlichkeit. Vor dem Amtsgericht Altona war das am Donnerstag allerdings nicht der Fall. Da kam D-Flame, wie er sich nennt, mit verdecktem Gesicht. Der 50-Jährige soll seine damalige Freundin im Streit mehrfach in den Würgegriff genommen, ihr ins Gesicht geschlagen und die Nase gebrochen haben.

"Die Gewalt ging immer von meiner Freundin aus"

Glaubt man dem großen, kräftigen Mann, war allerdings er das Opfer. "Die Gewalt ging immer von meiner Freundin aus," behauptete er. Streitpunkt war, dass er ihr misstraute und in ihrem Handy schauen wollte, was sie dort so trieb. Da sei sie jedes Mal "durchgedreht", sagte der Angeklagte. "Ich habe mich nur gewehrt", sagte er. Und die beiden Nasenbeinbrüche sind seiner Version zufolge auch nur versehentlich passiert.

Urteil wohl noch vor Weihnachten

Die Ex-Freundin ist eine sehr zierliche Frau. Der Amtsrichter schloss die Öffentlichkeit während ihrer Vernehmung aus. Das Urteil soll noch vor Weihnachten verkündet werden.

