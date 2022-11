Stand: 23.11.2022 19:00 Uhr Protestaktion von Beschäftigten der Volkshochschule

Lautstarker Protest aus der Hamburger Volkshochschule: Etwa 100 Kursleiterinnen und Kursleiter haben am Mittwoch am Bahnhof Sternschanze für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. So wollen sie Druck machen auf die Haushaltsberatungen der Bürgerschaft. Viele der mehr als 1.600 Kursleiterinnen und -leiter arbeiten auf Honorar-Basis. Sie fordern unter anderem mehr Geld und eine bessere soziale Absicherung.

