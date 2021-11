Probleme in der Schifffahrt dauern an - noch bis 2023? Stand: 17.11.2021 07:04 Uhr Seit mehr als einem Jahr ist weltweit der Containertransport durcheinander, Schiffe sind in Folge der Corona-Pandemie verspätet. Auch in einem Jahr werde dabei noch nicht alles wieder rund laufen, meinen Reedereien und Hafenbetreiber wie die HHLA.

Es seien Schockwellen, die noch lange anhalten, glaubt Otto Schacht von der weltgrößten Spedition Kühne+Nagel in Hamburg. Viele Waren, die eigentlich für das Weihnachtsgeschäft gedacht waren, seien noch auf See und kämen nicht rechtzeitig an.

600 Schiffe warten auf Abfertigung

Weltweit warten rund 600 große Containerschiffe darauf, dass sie in Häfen abgefertigt werden. Nur noch jedes dritte Schiff ist pünktlich. Vor allem in den USA fehlen Lastwagenfahrer, die Boxen aus den Häfen ins Hinterland bringen.

AUDIO: Engpässe in der Schifffahrt dauern an (1 Min) Engpässe in der Schifffahrt dauern an (1 Min)

Nachfrage ungebremst

Corona sei noch nirgendwo auf der Welt gebannt, sagte die Chefin des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, Angela Titzrath bei einer Online-Dískussion am Dienstag. Gleichzeitig gebe es keine Anzeichen, dass die Nachfrage nach Konsumgütern wie Möbeln, Fahrrädern oder Elektronik nachlasse, so Hapag-Lloyd-Vorstand Rolf Habben Jansen. Er geht davon aus, dass sich die Lage erst wirklich entspannt, wenn viele neue Schiffe gebaut werden. Das aber dauert - voraussichtlich bis 2023.

