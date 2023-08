Stand: 08.08.2023 07:31 Uhr Polizei hebt Marihuana-Plantage in Hammerbrook aus

In Hammerbrook hat die Hamburger Polizei am Montagabend eine Marihuana-Plantage ausgehoben. Die Ermittlerinnen und Ermittler drangen in ein leer stehendes Hotel in der Amsinckstraße ein. Dort fanden sie Dutzende Marihuana-Pflanzen, die anschließend mit einem Lastwagen abtransportiert wurden.

