Stand: 30.11.2024 11:56 Uhr Polizei findet Leiche in Wohnung in Altona-Nord

In Altona-Nord hat die Polizei eine Leiche in einer Wohnung gefunden. Die Polizei hatte am Freitagmorgen diese Wohnung überprüft, konnte aber bislang nicht feststellen, um wen es sich bei dem Menschen handelt. Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen wird, ermittelt jetzt die Mordkommission. Der Leichnam kam zur Untersuchung in die Rechtsmedizin.

