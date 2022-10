Polizei ermittelt wegen rassistischer Beleidigung in S-Bahn Stand: 27.10.2022 16:55 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt gegen einen Mann, der eine schwarze Frau in einer S-Bahn rassistisch beleidigt haben soll. Ein Video des Vorfalls wurde im Internet tausendfach geklickt.

Mittwochnachmittag in einer S-Bahn an der Station Sternschanze: Ein Mann in einer dunklen Jacke lässt sich lange und ausgiebig über schwarze Menschen aus und beleidigt eine Frau. Nämlich genau die, die den Vorfall mit ihrer Handykamera festhält und das Video später über Instagram verbreitet. Die Frau schreibt dazu, dass sie Angst hatte und sich durch das Filmen schützen wollte.

Polizeibekannter 28-Jähriger im Fokus der Ermittlungen

Mittlerweile liegt der Fall bei der Hamburger Polizei. Die ermittelt gegen einen polizeibekannten 28-Jährigen wegen Beleidigung. Möglichweise kommt noch Volksverhetzung dazu - das prüft aktuell der Staatsschutz.

Die Hamburger S-Bahn zeigte sich schockiert von dem Vorfall. Eine Sprecherin sagte NDR 90,3, Rassismus habe bei ihnen keinen Platz.

