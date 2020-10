Polizei bittet Autofahrer am Jungfernstieg zur Kasse Stand: 21.10.2020 19:01 Uhr Der Jungfernstieg ist zwar seit Kurzem für den motorisierten Individualverkehr gesperrt, dennoch sind dort immer noch Autos unterwegs. Die Polizei kontrolliert nun verstärkt.

"Wir haben alle Hände voll zu tun, ist es jede Menge los", sagte ein Polizist, der am Mittwoch im Regen Autos stoppte. Im Minutentakt wurden Fahrzeuge, die über den Jungfernstieg fahren wollten, von etwa einem Dutzend Beamter herausgewinkt. Die Schonzeit sei langsam vorbei, heißt es bei der Polizei. Man habe noch mehr Hinweisschilder aufgestellt, damit auch jede Autofahrerin und jeder Autofahrer weiß, dass er am Jungfernstieg nicht mehr durchfahren dürfe.

Fast 150 Mal Bußgeld verhängt

Einige Autofahrerinnen und Autofahrer würden jetzt nur ermahnt, andere mit einem Bußgeld in Höhe von 20 Euro belegt, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), der die Kontrolle besichtigte. Nach Angaben der Polizei gab es am Mittwoch 149 gebührenpflichtige Verwarnungen. Wer glaubhaft darstellen konnte, nichts von dem Verbot gewusst zu haben, wurde mündlich verwarnt, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Das seien insgesamt 272 Autofahrerinnen und Autofahrer gewesen. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer stoppte die Polizei den Angaben zufolge, bevor sie in den verbotenen Bereich fahren konnten. Etwa 530 Personen seien so einer möglichen Strafe entgangen.

VIDEO: Das ändert sich rund um den autofreien Jungfernstieg (1 Min)

Viele Autofahrinnen und Autofahrer waren offenbar aus Versehen auf den Jungfernstieg geraten. Die Navigationsgeräte der Autos hatten vor allem ortsunkundige Fahrer auf den Jungfernstieg gelotst, weil sie die Sperrung noch nicht im Programm hatten.

Umbau startet 2022

Der Jungfernstieg ist seit vergangenem Freitag weitgehend autofrei: Nur Taxis und Busse sowie Liefer- und Müllwagen dürfen zwischen 21 und 11 Uhr die Straße an der Binnenalster noch befahren. Diese Regelung gilt auch für die nördlichen Abschnitte der Seitenstraßen Neuer Wall und Große Bleichen. Radfahreinnen und Radfahrer sollen nur noch die Fahrbahn benutzen. Dadurch haben Fußgängerinnen und Fußgänger mehr Platz auf der Promenade am Wasser. Die vorläufige Umgestaltung der Straße soll Mitte November abgeschlossen sein. Der endgültige Umbau ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen.

AUDIO: Polizeikontrolle am Jungfernstieg (1 Min)

Weitere Informationen 1 Min Autofreier Jungfernstieg: Kontrolle der Polizei Der Jungfernstieg ist seit Kurzem für den motorisierten Individualverkehr verboten. Die Polizei kontrolliert jetzt Auotfahrer. 1 Min Der Jungfernstieg ist jetzt für Privatfahrzeuge gesperrt Radfahrende teilen sich die Straße nun nur noch mit Bussen und Taxen. Der endgültige Ausbau soll im Frühjahr 2022 beginnen. (17.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2020 | 13:00 Uhr