Stand: 27.12.2024 15:02 Uhr Personenfahndung: Mann attackierte Barkeeper im Schanzenviertel

Nach einem Streit in einer Bar im Schanzenviertel sucht die Hamburger Polizei nun mit Fotos nach einem Mann. Er soll Frauen in einer Bar in der Bartelsstraße belästigt und dann einem Barkeeper ein Glas ins Gesicht geschlagen haben. Der 28-Jährige erlitt dadurch massive Schnittverletzungen. Der Vorfall ereignete sich schon Anfang Mai.

