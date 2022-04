Ostern: Viel Verkehr in und um Hamburg erwartet Stand: 13.04.2022 08:34 Uhr Zwar hat Hamburg derzeit keine Schulferien, trotzdem dürfte es zu Ostern auch hier voll werden auf den Autobahnen. Der ADAC rechnet über die Feiertage mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den beiden vergangenen Jahren.

Zwar könnten hohe Corona-Zahlen, teures Benzin und die Angst vor den Folgen des Ukraine-Krieges dazu beitragen, dass viele Menschen von längeren und weiteren Urlaubsreisen absehen, meint der ADAC. Doch Verwandtenbesuche und Ausflüge würden bei schönem Wetter trotzdem unternommen.

A1 und A7 könnten voll werden

Besonders betroffen sind nach Einschätzung der Expertinnen und Experten im Norden die A1 zwischen Bremen und Hamburg sowie die A7 zwischen Hannover und Flensburg.

Volle Straßen an Gründonnerstag und Ostermontag?

In den Jahren vor Corona sei es am Gründonnerstag besonders voll auf den Autobahnen gewesen - 2019 war er einer der fünf staureichsten Tage des Jahres. Ebenso könnte auch der Ostermontag wieder einer der Hauptreisetage sein. Am Ostersonntag dagegen dürfte es ruhiger zugehen.

