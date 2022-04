Ostermarsch in Hamburg fordert Frieden ohne Waffen Stand: 18.04.2022 14:30 Uhr Mehrere Hundert Menschen sind am Ostermontag in Hamburg beim traditionellen Ostermarsch auf die Straße gegangen. Sie zogen vom Spielbudenplatz an der Reeperbahn zum Fischmarkt.

Im Vorfeld waren die Organisatoren der Friedens-Demonstration in die Kritik geraten, weil sie sich unter anderem klar gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ausgesprochen hatten. Rund 2.000 Menschen wurden zum Ostermarsch erwartet, doch ganz so viele versammelten sich am Montagmittag nicht. Die Teilnehmenden hatten Flaggen, Plakate und Banner dabei, die alle die gleiche Botschaft zeigten: "Frieden schaffen ohne Waffen".

Holger Griebner vom mitveranstaltenden Hamburger Forum nannte im Gespräch mit NDR 90,3 die für ihn wichtigsten Punkte: "Abrüsten statt aufrüsten, russische Truppen raus aus der Ukraine, kein Kauf neuer Trägersysteme für Atomwaffen und keine Waffenexporte in Kriegsgebiete - insbesondere nicht über den Hamburger Hafen."

Ostermärsche in zahlreichen Städten

Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative gab es am Osterwochenende in mehr als 120 deutschen Städten Aktionen für Frieden und Abrüstung.

