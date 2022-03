Olearius-Tagebücher: Gericht erlaubt teilweise Veröffentlichung Stand: 22.03.2022 13:44 Uhr Christian Olearius, Miteigentümer der in die Cum-Ex-Affäre verwickelten Warburg Bank, streitet sich vor Gericht mit der "Süddeutschen Zeitung". Sie hatte Einträge der von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten Tagebücher veröffentlicht.

Was wiegt mehr? Das Persönlichkeitsrecht von Olearius oder das "überragende öffentliche Interesse", das die Zeitung anführt? In erster Instanz bekam Olearius Recht. Die "Süddeutsche Zeitung" ging dagegen in Berufung.

Zwei längere Passagen dürfen zitiert werden

Am Dienstag nun das Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts: Wegen des "außerordentlich hohen Informationsinteresses" dürfen zwei längere Passagen wörtlich zitiert werden - sie wurden von Olearius Anwälten selbst im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss bereits öffentlich verlesen. Über weitere Passagen darf berichtet werden, allerdings nicht in wörtlichen Zitaten.

Durch die Aufzeichnungen waren Treffen des Bankers mit dem damaligen Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in den Jahren 2016 und 2017 bekannt geworden. Gegen Olearius war damals schon im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften ermittelt worden. In dem Bericht der Zeitung ging es um die Frage, ob Hamburger SPD-Politiker Einfluss auf die Entscheidung des Finanzamtes genommen haben, von der Warburg Bank zu Unrecht erstattete Steuern zunächst nicht zurückzufordern.

