Stand: 02.05.2019 14:05 Uhr

Nord-Regierungschefs setzen auf Wasserstoff

Die Regierungschefs der fünf norddeutschen Bundesländer haben am Donnerstag in Hamburg einen Beschluss für den Ausbau der Wasserstofftechnologie vorgelegt. Norddeutschland will Vorreiter für den Aufbau einer "grünen Wasserstoffwirtschaft" werden.

Norddeutsche Länderchefs treffen sich in Hamburg NDR//Aktuell - 02.05.2019 14:00 Uhr Bei den Beratungen der Regierungschefs der Nordländer geht es um Themen wie Energiewende, Europawahl und Tarifbindung. Reporter Jon Mendrala berichtet aus dem Hamburger Rathaus.







Voraussetzungen im Norden günstig

Die Regierungschefs sind sich einig: sie wollen die Klimaziele einhalten. Nur mit Fortschritten beim Ersatz von fossilen Stromlieferanten komme man aber nicht weit genug. Deshalb setzen sie auf sogenannten grünen Wasserstoff, mit dem zum Beispiel Windstrom gespeichert und später für Busse genutzt werden kann. Norddeutschland stehe bereit, Vorreiter für den Ausbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft zu sein, heißt es in dem Eckpunkte-Papier der norddeutschen Regierungschefs. Die Voraussetzungen seien günstig: reichlich Windstrom, industrielle Abnehmer und Produktionsmöglichkeiten sind vorhanden.

Nord-Länder für Ausbau der Wasserstofftechnologie NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.05.2019 14:00 Uhr Autor/in: Kristine Jansen Die norddeutschen Minister-Präsidenten haben in Hamburg einen Beschluss für den Ausbau der Wasserstofftechnologie vorgelegt. Kristine Jansen berichtet.







Bessere Rahmenbedingungen gefordert

Bisher ist die Wasserstoffnutzung im großen Stil allerdings nicht wettbewerbsfähig. Die Regierungschefs fordern deshalb vom Bund bessere Rahmenbedingungen. Außerdem müsse die EU dafür sorgen, dass umweltfreundliche Technologien günstiger sind als schädliche. Bis Ende dieses Jahres soll die norddeutsche Wasserstoffstrategie stehen und bis 2025 sollen erste Ziele erreicht sein.

Vorerst letzte Konferenz unter Vorsitz Hamburgs

Es war die letzte Konferenz Norddeutschlands unter dem Vorsitz von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Danach übernimmt turnusgemäß Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Leitung. Über die Konferenz koordinieren die Nordländer ihre gemeinsamen Interessen etwa gegenüber dem Bund und der EU insbesondere im maritimen, wirtschaftlichen und strukturpolitischen Bereich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.05.2019 | 14:00 Uhr