Stand: 21.02.2025 17:17 Uhr Niendorf: 17-Jähriger an Bushaltestelle beschossen

In Niendorf ist ein Jugendlicher an einer Bushaltestelle im Garstedter Weg aus einer Gruppe heraus angegriffen und dabei beschossen worden. Die Tat ereignete sich bereits am Montagabend, wurde aber erst am Freitag bekannt. Laut Polizei wurde das 17-jährige Opfer am Hinterkopf und am Auge verletzt. Es sei möglich, dass der Jugendliche bleibende Schäden davon tragen wird. Womit er beschossen wurde, ist noch ungeklärt. Die Hintergründe des Angriffs sind ebenfalls unklar.

