Neues Hamburger Gaskraftwerk kann bei Stromausfall einspringen Stand: 13.06.2022 13:47 Uhr Die geplante Gas- und Dampfturbinen-Anlage im Hamburger Hafen soll einmal unabhängig vom Stromnetz hochfahren und damit einem Blackout vorbeugen können.

Das Gaskraftwerk in Waltershof soll nicht nur Wärme liefern, sondern auch die Stromversorgung sicherer machen. Bei einem flächendeckenden Stromausfall werde die Gas- und Dampfturbinen-Anlage (GuD) auf der Dradenau mithilfe von Akkus und Verbrennungsmotoren hochgefahren werden können, teilte die Umweltbehörde am Montag mit. Die Anlage soll dann zunächst dem Heizkraftwerk Tiefstack in Billbrook das Wiederanfahren ermöglichen. Wenn beide Anlagen laufen, stehen dem Hamburger Stromnetz laut Planung mehr als 400 Megawatt Leistung zur Verfügung. Das Heizkraftwerk Tiefstack soll spätestens ab 2030 auch mit Gas statt Steinkohle betrieben werden.

"Allianz gegen Blackout"

Die Hamburger Energiewerke und das ebenfalls städtische Unternehmen Stromnetz Hamburg vereinbarten am Montag das sogenannte Schwarzstartkonzept. Die Umweltbehörde sprach von einer "Allianz gegen einen Blackout".

Kerstan: "Müssen uns weniger angreifbar machen"

"In Zeiten, in denen die Gefahr von Cyber-Attacken allgegenwärtig ist, müssen wir Vorsorge treffen und uns weniger angreifbar machen. Ein großflächiger Blackout hätte schwerwiegende Folgen für unser gesamtes Gemeinwesen", erklärte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Der Geschäftsführer von Stromnetz Hamburg, Thomas Volk, sagte: "Für uns ist die Schwarzstartfähigkeit von Dradenau eine wichtige Absicherung im Blackout-Fall". Dadurch werde ein Versorgungswiederaufbau für Hamburg in Teilbereichen möglich. Der Geschäftsführer der Hamburger Energiewerke, Christian Heine fügte hinzu: "Unsere GuD-Anlage an der Dradenau leistet künftig nicht nur einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur Versorgungssicherheit Hamburgs." Das Kraftwerk auf der Dradenau soll 2025 in Betrieb gehen.

