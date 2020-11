Neue Studie: Hamburger in Deutschland am glücklichsten Stand: 18.11.2020 14:04 Uhr Trotz der Corona-Krise leben einer Umfrage zufolge die glücklichsten Menschen in Deutschland weiterhin im Norden. Hamburg und Schleswig-Holstein liegen auf der Skala zwischen 0 und 10 mit 6,92 Punkten auf Platz eins.

Allerdings müssen beide - wie viele Regionen in Deutschland - Verluste im Vergleich zum Vorjahr einstecken. Das geht aus dem "Glücksatlas 2020" hervor, der am Mittwoch in Bonn vorgestellt wurde. Im bundesweiten Durchschnitt liegt der Wert nun bei 6,74 Punkten (2019: 7,14). Schlusslicht ist Thüringen (6,50).

Corona-Krise beeinträchtigt Zufriedenheit

Der Untersuchung zufolge hat die Corona-Krise die Lebenszufriedenheit der Deutschen innerhalb kürzester Zeit deutlich sinken lassen. Gerade der Glücksfaktor "Gemeinschaft", also Freunde und Familie, habe stark unter den Einschränkungen gelitten, teilten die Forscher mit. Zudem bliebe derzeit noch völlig unklar, wie stark die Corona-bedingten wirtschaftlichen Verwerfungen ausfallen und wie sehr Arbeitslosigkeit und Einkommensverluste das Lebensglück längerfristig beeinträchtigen werden.

4.700 Menschen befragt

Für die Studie im Auftrag der Deutschen Post, die zum zehnten Mal erhoben wurde, hat das Institut für Demoskopie in Allensbach von März bis Juni - also während des ersten sogenannten Lockdowns - knapp 4.700 Bundesbürger ab 16 Jahren befragt. Bernd Raffelhüschen, Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Freiburg, der den "Glücksatlas" erstellt hat, erklärte aufgrund einer geringeren Datenmenge und einer angepassten Methodik habe die Studie in diesem Jahr nur eine eingeschränkte Aussagekraft.

